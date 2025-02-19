TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray'a Yanıt

Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap

"Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyu takdirine bırakıyoruz"

Efe ALDEMİR/ Fırat ALKIZ, İstanbul - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında iki kulübün de bugünkü davetten haberdar olduğunu ve olumlu yanıt verdiklerini söyleyerek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetle ilgili önceden bilgi verdik. Pazartesi günü bilgilendirdik. Fenerbahçe, 'Tamam' dedi, Galatasaray Genel Sekreteri 'Salı günü divan toplantılarının olduğunu, Çarşamba günü olup olmayacağını' sordular. Olumlu dönüş yaptılar, Galatasaray olumlu cevap vermesinin ardından kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyu takdirine bırakıyoruz" şeklinde konuştu.