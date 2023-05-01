TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a sert mesaj: Çıkın futbolunuzu oynayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Büyükekşi, bu ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.

"HERKES ÇIKIP FUTBOLUNU OYNASIN"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "TFF'ye ziyaretlerin bir anlamının olmadığını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın." dedi.

Büyükekşi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYET"

Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet.

"BU TİP KONUŞMALARLA FUTBOL İYİ BİR YERE GİTMEZ"

Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız.

"TFF OLARAK KIZLARIMIZA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz.

"BİZ TÜRK FUTBOLU OLARAK OYUNCU YETİŞTİRMELİYİZ"

Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; 'Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.' Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim.