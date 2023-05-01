TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a sert mesaj: Çıkın futbolunuzu oynayın - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a sert mesaj: Çıkın futbolunuzu oynayın

01.05.2023 15:31

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendisini ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gönderme yaptı. Büyükekşi, "TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nin etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Büyükekşi, bu ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.

"HERKES ÇIKIP FUTBOLUNU OYNASIN"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "TFF'ye ziyaretlerin bir anlamının olmadığını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın." dedi.

Büyükekşi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYET"

Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet.

"BU TİP KONUŞMALARLA FUTBOL İYİ BİR YERE GİTMEZ"

Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız.

"TFF OLARAK KIZLARIMIZA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz.

"BİZ TÜRK FUTBOLU OLARAK OYUNCU YETİŞTİRMELİYİZ"

Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; 'Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.' Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim.

YORUMLAR (3)
  • Alper006 : Sen ve ekibin adaletli bir yönetim sergilerseniz, bazı kişilere pirim vermezseniz zaten herkes futbolunu oynayacak futbolda daha güzel olacak evet hakemlerde hata yapabilir haklısınız. Çıkıpta istediğiniz maçlarda istediğiniz görüntüleri servis edip yorumluyorsanız o zaman tüm hatalı verilen kararlarda yayınlayıp yorumlayın şeffaf olun ve tüm takimlara aynı mesafede olun lütfen. Ligi masa başında ve kişilere göre dizayn etmeyin. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • GÖKHAN KARABULUT: Evet çıkıp futbollarını oynasınlar doğru ! Ama sen de doğru dürüst başkanlık yap o yarışma zeminini hazırla. Başkan vekilin ge se li başkanla yan yana derbi maçı seyredip hop oturup hop kalkıyor. Bu nasıl bir rezalettir. Kalkmış bir de iş öğretiyorsun! Sen önce kendi evinin önünü süpür ! Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
  • Serdar Dur: Güzel söylüyorsun da bu kadar haksızlık olmasa şu an 3 puanla değil 10 puanla açık ara önde olurduk o ne olacak. Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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TFF Başkanı Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a salvo: Çıkın futbolunuzu oynayın TFF Başkanı Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a salvo: Çıkın futbolunuzu oynayın

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a sert mesaj: Çıkın futbolunuzu oynayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a sert mesaj: Çıkın futbolunuzu oynayın - Son Dakika
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