TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Manchester City ile Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.
Organizasyonun maddi açıdan gelirine değinen Büyükekşi, "İngiltere'den ve İtalya'dan maça gelen Manchester City ve Inter taraftarlarının İstanbul'da güvenle ve keyifle vakit geçirmiş olmaları da bizim için çok önemliydi. Dünyanın her yerinden final dolayısıyla misafirimiz vardı ve ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu" dedi.
Öte yandan bu tarz organizasyonların devamlılığı için çalışacaklarına değinen Mehmet Büyükekşi, "2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylıklarımız için dünya çapında bu organizasyonları ülkemize getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı - Son Dakika