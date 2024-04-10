Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Başkan Büyükekşi imzasıyla paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Milli Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık.
Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Milli Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı. Stoilov'un gelmesiyle birlikte Göztepe, golcü bir takıma dönüşerek 37 gol kaydetti.
Sivasspor'da bayramlaşma töreni, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Bahattin Eken, Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden futbol oynamaya başlayabilecek. 22 yaşındaki Sert, 5 yıl önce ön çapraz bağları kopmuş ve bir yıl sonra da menisküs yırtığı yaşamıştı. Ameliyatlar sonuç vermediği için doktorlar nakil önerdi. Sert, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen nadir bir ameliyatla kemikli menisküs nakli oldu. Ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını belirten Sert, spor yapmaya geri dönmek istediğini söyledi. Doktorlar, rehabilitasyon sürecinin 3 ay süreceğini ve hastanın 7-8 ay sonra aktif spora dönebileceğini ifade etti.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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