Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında Büyükekşi, "Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, mübarek Ramazan ayında 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası' kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu duygularla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'mızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk futbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim."
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Sadıkoğlu, 'Kampın başından itibaren hedefimiz grubu ikinci olarak tamamlamaktı. İlk maçta da çok iyi oynadık fakat istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Macaristan maçı öncesi galip geleceğimize inanmıştık. Müsabakanın ilk devresinde yediğimiz golle geriye düştük belki ama son ana kadar savaşmaya devam ettik. Neticesinde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldık. Daha da iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Çünkü biz küçük kardeşlerimize rol model olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bizi son ana kadar destekledikleri için teşekkür ediyorum ve bayramlarını kutluyorum' ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
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