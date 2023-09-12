TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz - Son Dakika

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz

Son Güncelleme: 12.09.2023 15:16

A Milli Takım'ın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Büyükekşi, istikrarın önemli olduğunu belirterek, uzun vadeli düşündüklerini ifade etti.

A Milli Takım'ın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Son dönemde istifaya çağrılan ve yolların ayrılacağı iddia edilen Stefan Kuntz ile ilgili konuşan Büyükekşi, Alman hoca ile yola devam edeceklerini söyledi.

"HOCAMIZLA DEVAM EDİYORUZ"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Hocamızla devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Uzun vadeli düşünüyoruz. Bu vade sonunda ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU FORMA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR"

Büyükekşi ayrıca, "Önemli olan takım olabilmek. En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. Taraftarların bir kısmında Fenerbahçe, Bir kısmında Galatasaray, bir kısmında Trabzonspor, bir kısmında ise Beşiktaş forması var. Biz bunu istemiyoruz. Taraftarlarda Milli Takım formasını görmek istiyoruz. Bu forma Türkiye'yi temsil ediyor. İki puan kaybettiysek hep beraber kaybettik sadece hoca kaybetmedi. Almanya ve Japonya gibi önemli takımlarla maç yapmak önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah Almanya'daki şampiyona katılırız. Bizim geniş bir kadroya ihtiyacımız var." dedi.

Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz - Son Dakika
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