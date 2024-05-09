TFF, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Kulübü'nün 07.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Fatih Karagümrük Kulübü'nün 08.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
Trabzonspor Kulübü'nün 08.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL
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