Ali Koç ve Dursun Özbek, TFF binasında birbirini görünce şok oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e aynı anda randevu veren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iki başkan da çok sinirlenmişti. 3'lünün arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

NE İÇİN GELDİNİZ?

Sözcü Gazetesi'nden Bahadır Çokişler'in haberine göre, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla TFF'nin randevusuna giden Ali Koç, kapıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur ile karşılaştı. Bunun üzerine iki başkan da büyük şaşkınlık yaşarken, birbirlerine "Ne için geldiniz" diye sordu.

"BU DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Bunun üzerine Ali Koç, Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi arasında şu diyalog geçti:

Ali Koç: Bu yakışık almayan bir durum. Her kulübün kendine göre konuşacakları olabilir.

Dursun Özbek: (Destek vererek) Bu doğru bir davranış değil. Bizim farklı problemlerimiz olabilir. Sizin amir vasfınız var. Biz buraya gelirken farklı bir konuyla ilgili geldik böyle bir toplantı olduğundan haberimiz yok.

Ali Koç: (Kızgın şekilde) Bizim de haberimiz yoktu. Dursun Başkanı olduğu gibi beni de rahatsız etti bu durum…

Dursun Özbek: Açıklamanızın muhatabı kimdir? Camiamız Galatasaray'ı kastettiğinizi düşünüyor.

Ali Koç: Bu açıklamayı neden yaptığınızı anlamadık. Futbol paydaşları tanımı ne demektir?

Mehmet Büyükekşi: Bazı eski hakemlerin açıklamaları üzerine bunu yaptık.

Dursun Özbek: O zaman o şekilde yazınız…

Mehmet Büyükekşi: Öyle diyorsunuz ama Erden bey bir televizyon programında konuştu. Ali bey başka çıktı konuştu…

Erden Timur: (Araya girerek) Biz Lale Orta'nın VAR odasından telefonla çektiği görüntüyü Ali beye atıp atmadığını, bunu da 14 hakemin bulunduğu ortamda anlatıp anlatmadığını soruyoruz. Bu gerçek mi değil mi? Hakemlerin isimleri de sizde mevcut. İsimlerin üzerine gidiyor musunuz?

Ali Koç: Türk futbolunda bunu da yaşadık! Konunun üzerine gidiliyor mu?

Mehmet Büyükekşi: Etik Kurulu'na havale ettim, oradan çıkacak raporu bekliyorum.

Dursun Özbek: Etik Kurulu'na göndereceğinize çağırın hakemleri ve Lale Orta'yı, gözlerinin içine bakarak sorun.

Ali Koç: Dursun Bey'e katılıyorum. Ben böyle bir görüntü almadım. Bunun neticelendirilmesi şaibeyi ortadan kaldırır.

Mehmet Büyükekşi: Benim yapabileceğim bu. Anlaşılan aranızdaki itilafları çözemiyorsunuz.