TFF'den Çimsa ÇBK Mersin'e Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bu prestijli organizasyonu zirvede tamamlayan temsilcimize, ülkemize yaşattığı büyük gurur için teşekkür eder; gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.