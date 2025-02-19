TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğine Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğine Çözüm Çağrısı

TFF\'den Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğine Çözüm Çağrısı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, iki kulüp arasındaki gerginliğin sona ermesini istedi.

19.02.2025 15:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginliğin sona ermesini istediklerini söyledi.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbinin centilmence ve sağlıklı geçmesini arzuladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Bizler, samimi olarak her iki kulübe de çağrı yaptık. İki kulüp arasındaki gerginliği azalması, tüm Türkiye'nin arzu ettiği bir şey. Bu oluşan gerginlik, Türk futbol iklimini olumsuz etkilemektedir. Kulüplerin hepsi bizim için eşit önemde. Federasyon olarak bütün kulüpleri düşünmek zorundayız. Tüm ligler bizim için değerlidir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanlarıyla yapmak istedikleri ancak gerçekleşmeyen toplantıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Salı günü toplantı yapılması üzere yazı yazdık. İlk olarak salı günü toplantı yapma kararı aldık. Fenerbahçe bize olumlu geri dönüş yaptı ancak Galatasaray tarafı salı günü divan kurulu toplantısı olduğu için çarşamba günü olup olmayacağını sordu. Biz de Fenerbahçe tarafına çarşamba ihtimalini sorduk. Onlar da bize olumlu geri dönüş yaptı. Arkadaşlarımız Galatasaray'a ulaştı ve toplantının çarşamba olacağını iletti. Onların da kabul etmesi üzerine biz de önemli bulduğumuz için bu konuyu kamuoyu ile paylaştık. Bunların üzerine kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İki takımın arasında oluşan gerginlik yerine futbolun kalitesi ve güzelliği konuşulsun. Tüm futbol ailesi, kavgadan uzak ve seyir zevki yüksek karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden camialarına yakışır bir şekilde hareket etmesini istiyoruz. Derbi maçından önce kulüp başkanlarıyla taraftarlara mesaj verelim istedik. Türk futbolu hak ettiği yere taşımak bizim asli görevimiz. Önemli olan kulüplere başkan olduktan sonra camianın büyüklüğüne yakışanı yapmaktır."

"İmtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz"

TFF yönetimi olarak her zaman adil olacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görev süremiz boyunca buna devam edeceğiz. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da buna örnektir. Sivasspor ile özdeşleşmiş birisidir. Sivasspor, küme düşmemeye oynuyor. Bize da bazı yakıştırmalar yapılıyor. Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım. Beni kesseniz kanım bordo-mavi akar. Trabzonspor da küme düşmenin biraz üzerinde. Adil olduğumuzun kanıtı budur. İmtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna katkı sağlamıyor. Yakın tarihte 4 kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz 3 saat toplantı yaptık. O toplantıda bazı sözler verildi. Sonrasında bir konu üzerinde anlaştılar. Kurumları rencide edici açıklamaları yapmama kararı aldılar. Hafta sonu da biri salıncak diğeri de kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğine Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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