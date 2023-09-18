TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

TFF, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

"AYRILIKLA İLGİLİ HABERLER GERÇEK DIŞI"

A Milli Futbol Takımı'nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda Stefan Kuntz'un ayrılığıyla ilgili haberlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"20 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTIYA DAVET EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı; "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."