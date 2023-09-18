TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı - Son Dakika

TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Son Güncelleme: 18.09.2023 17:28

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın X hesabından Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı yönündeki haberleri ve iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Stefan Kuntz'un ayrılığıyla ilgili haberlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

TFF, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

"AYRILIKLA İLGİLİ HABERLER GERÇEK DIŞI"

A Milli Futbol Takımı'nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda Stefan Kuntz'un ayrılığıyla ilgili haberlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"20 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTIYA DAVET EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı; "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

TFF'den Stefan Kuntz açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

NE OLMUŞTU?

60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan beraberliği sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan maçı sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF'nin, Stefan Kuntz'un görevine son verdiği haberleri geçmişti.

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı - Son Dakika
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