Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini açıkladı. Portekizli teknik adamı önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği söyleyen Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" ifadelerini kullandı.

29.05.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

"MOURINHO İMZAYI ATTI"

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" yanıtını verdi. Aziz Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek." dedi.

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hasan Keleş: Getiremez diyen köpekler nerde 27 17 Yanıtla
  • Osman Bicer: Aziz başkan seçimi şimdiden kazanmış galiba :) 33 7 Yanıtla
  • sehmus fatih: Adamsın aziz başkan 29 10 Yanıtla
  • sehmus fatih: Ya Allah bismillah 26 7 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Ali koc gozuken sana bay bay 25 4 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Türkiye ligi Avrupa’ya benzemez 2 maç kaybedince istifa demeyelim de 21 1 Yanıtla
    Abdullah Kara: Mourinho’da diğer Avrupalı teknik direktörlere benzemez 7 1
  • Mustafa Özcan: Ya adamlar çok para harcıyor 1 sene bari şampiyonluk yaşasınlar. 5 6 Yanıtla
  • İlyas null: Aziz başkan fener perişan 1 7 Yanıtla
  • Ali tekeş: Ali koç nasıl birisi acaba 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:26 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’in Refah’taki saldırılarını kınadı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
17:32 Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement