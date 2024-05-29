Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

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Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye\'yi ilgilendirmez

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İMZAYI ATTI"

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" yanıtını verdi. Aziz Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek." dedi.