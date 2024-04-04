TFF\'den Süper Kupa ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa ile ilgili açıklama yaptı.
"TFF'nin Süper Kupa ilgili yaptığı açıklama şöyle:
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile istişare edilerek, Fenerbahçe'nin maçın deprem bölgesinde oynanması önerisi değerlendirilerek, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da, depremzede vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olmak amacıyla 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da oynanmasına karar verilmiştir.
21 Şubat 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz, 24 Mart 2024 tarihinde de kamuoyunda oluşturulmaya başlatılan soru işaretlerini gidermek için tekrar ilan edildiği üzere 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacaktır.
Maçın tribün gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
Ayrıca her iki kulübün de muvafakatnameleri ile 12 Mart 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz üzere müsabakanın bilet gelirleri depremzede vatandaşlarımızın yararına kullanılmak üzere bağışlanacaktır.
Şanlıurfa, 2023 Turkcell Süper Kupa maçına hazır
29 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa Valiliği'nde Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmıştır. 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak maç ile ilgili toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Mehmet Sayar, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Murat Ersoy ve TFF yetkilileri katılmıştır. Ayrıca bugün 4 Nisan 2024 tarihinde İl Spor Güvenlik Kurulu'nun ikincisi TFF yetkilileri ve aynı kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.
TFF, Fenerbahçe'ye Trendyol Süper Lig maçını ertelemeyi teklif etti
Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos'un Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir.
Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçını 23 Mayıs'a erteleme talebi kabul edilmedi
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; "2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız." ifadelerini içeren yazılı başvurusu ise A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF'den Süper Kupa ile ilgili açıklama - Son Dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek. Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, İstanbul RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maçın 7 Nisan'da oynanacağı ve elde edilecek bilet gelirinin depremden etkilenen vatandaşların yararına kullanılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin ayrıca Süper Lig'de oynayacağı maçın da ertelenme talebi reddedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Çağdaş Bodrumspor, ABD'li oyuncu Miles Norris'i transfer etti. Amar Alibegovic'in İtalya'ya gönderilmesinin ardından yapılan transferle güçlü bir oyuncu kazandıklarını belirten takımın genel menajeri Onur Aksoy, hedeflerinin sezon sonuna kadar maç kaybetmeden ilerlemek olduğunu söyledi. Çağdaş Bodrumspor, 26. haftada Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgeleri geri alındı. Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından şikayet ve suç duyurularına rağmen futbolcular hakkında işlem yapılmamasını eleştirdi. Aydın, olayların sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, tutuklu bulunan taraftarların yanı sıra sahaya giren futbolcular hakkında da işlem yapılmamasının adil yargılamaya zarar verdiğini ifade etti. Trabzon Barosu olarak hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine uygun hareket edilmesi çağrısında bulunan Aydın, Trabzon şehrinin hukukunu savunmak için tüm dinamiklerin harekete geçmesini istedi.
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