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TFF, Süper Kupa maçının iptal süreci hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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TFF, Süper Kupa maçının iptal süreci hakkında açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynaması gereken ancak son anda iptal edilen Süper Kupa maçının süreci ile ilgili açıklama yaptı. TFF, siyasetin spora karışmaması gerektiğine inandıklarını ve Cumhurbaşkanının sürece dahil olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, müsabakanın FIFA talimatlarına tabi olduğunu ve sporun farklı amaçlara alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

TFF, Süper Kupa maçının iptal süreci hakkında açıklama yaptı
02.01.2024 - 18:43,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynaması gereken ancak son anda iptal edilen Süper Kupa maçının süreci ile ilgili açıklama yaptı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/ Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA
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