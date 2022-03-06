TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz - Son Dakika
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TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz

06.03.2022 23:24

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe, 10 kişi kalmasını sert bir dille eleştirdi. TFF bu paylaşım sonrası, "Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'la 1-1 kaldığı maçın ardından TFF, resmi sitesinden çarpıcı bir açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada:

"GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI"

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

"FUTBOL KAMUOYUNU SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."

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Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Cumhuriyet, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz - Son Dakika
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