TFF Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı

TFF Futbol Akademileri Projesi\'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass firması iş birliğiyle yürütülen Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi. Proje kapsamında Adana Demirspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine yapılan ziyaretlerde eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Ziyaretlerde kulüp ve akademi yönetimi, antrenörün rolü, oyun evreleri ve ilkeleri gibi konular ele alındı. Ziyaretlerin devamı ise 3-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

12.03.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 8-11 Mart tarihlerinde Double Pass eğitmenleri ile TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü kulüp akademileri sorumluları ve antrenör eğitimcileri, Adana Demirspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine konuk oldu.

Koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı projenin ziyaretlerinde "kulüp ve akademi yönetimi", "stratejik planlama", "antrenörün akademideki rolü", "oyun evreleri ve ilkeler", "oyuncu profilleri" konu başlıklarında eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Yaş grubu takımlarıyla örnek saha uygulamalarının yapıldığı ziyaretlerde, tesislerde incelemelerde de bulunuldu.

Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya giden ekipte Double Pass'ten Sander Van Praet, Jelle Van Camp ile TFF'nin antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Osman Üstünel yer aldı. Eğitimlere Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgür Zengin, Gaziantep Altyapı Koordinatörü Ömer Akyılmaz ile kulüplerin yaş grubu antrenörleri katıldı.

Yılport Samsunspor ziyaretini Double Pass eğitmenleri Ceri Bowley, Kevin Nicholson, Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve federasyondan antrenör eğitimcisi Aşkın Çift gerçekleştirdi. Eğitimlerde Yılport Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa ve Yılport Samsunspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Akın Türker ile yaş grubu antrenörleri yer aldı.

TÜMOSAN Konyaspor'a giden heyete Double Pass'ten Steven Vanharen, Adam Lee Owen ile TFF'den kulüp akademileri Süper Lig sorumlusu Ümit Turmuş, antrenör eğitimcisi Sercan Görgülü ve bölge antrenörü İsmail Kısa katıldı. Eğitimlerde TÜMOSAN Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal ile yaş grubu antrenörler bulunurken, yeşil-beyazlıların altyapıdan sorumlu yöneticisi Mustafa Damgacı, sportif direktörü Ali Çamdalı ve akademi koordinatörü Mustafa İnce de Futbol Akademileri Projesi kapsamında kulüplerine misafir olan konuklarla bir araya geldi.

Futbol Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretler 3-8 Nisan tarihlerinde devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Gaziantep, Konyaspor, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 13:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement