TFF Futbol Akademileri Projesi\'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 8-11 Mart tarihlerinde Double Pass eğitmenleri ile TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü kulüp akademileri sorumluları ve antrenör eğitimcileri, Adana Demirspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine konuk oldu.

Koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı projenin ziyaretlerinde "kulüp ve akademi yönetimi", "stratejik planlama", "antrenörün akademideki rolü", "oyun evreleri ve ilkeler", "oyuncu profilleri" konu başlıklarında eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Yaş grubu takımlarıyla örnek saha uygulamalarının yapıldığı ziyaretlerde, tesislerde incelemelerde de bulunuldu.

Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya giden ekipte Double Pass'ten Sander Van Praet, Jelle Van Camp ile TFF'nin antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Osman Üstünel yer aldı. Eğitimlere Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgür Zengin, Gaziantep Altyapı Koordinatörü Ömer Akyılmaz ile kulüplerin yaş grubu antrenörleri katıldı.

Yılport Samsunspor ziyaretini Double Pass eğitmenleri Ceri Bowley, Kevin Nicholson, Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve federasyondan antrenör eğitimcisi Aşkın Çift gerçekleştirdi. Eğitimlerde Yılport Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa ve Yılport Samsunspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Akın Türker ile yaş grubu antrenörleri yer aldı.

TÜMOSAN Konyaspor'a giden heyete Double Pass'ten Steven Vanharen, Adam Lee Owen ile TFF'den kulüp akademileri Süper Lig sorumlusu Ümit Turmuş, antrenör eğitimcisi Sercan Görgülü ve bölge antrenörü İsmail Kısa katıldı. Eğitimlerde TÜMOSAN Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal ile yaş grubu antrenörler bulunurken, yeşil-beyazlıların altyapıdan sorumlu yöneticisi Mustafa Damgacı, sportif direktörü Ali Çamdalı ve akademi koordinatörü Mustafa İnce de Futbol Akademileri Projesi kapsamında kulüplerine misafir olan konuklarla bir araya geldi.

Futbol Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretler 3-8 Nisan tarihlerinde devam edecek.