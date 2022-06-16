TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Şişli oldu - Son Dakika
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TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Şişli oldu

16.06.2022 18:11
TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Şişli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Şişli Spor Kulübü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Şişli Spor Kulübü oldu.

İstanbul ekibi, sezonun son maçında Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Bingöl Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, Saro Saraf, Eray Can Akkaya, Sadettin Çamcı, Talha Can Vardar, Hakan Bezirgan, Muhammet Altunay (4) ve Ramazan Bildirici'nin (2) golleriyle maçı 11-8 kazandı.

Bingöl ekibinin golleri ise Murat Aris, Ümit Kesmez, Kadir Bahadır, Yunus Kaya (2) ve Ömer Tezel'den (3) geldi.

Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını teslim alan Şişli Spor Kulübü, Türkiye'yi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Kulüp Başkanı Tekbıçak: "Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Kupayı kulübü 1946 yılında zor şartlarda kuran üyelere ve eski başkanlara ithaf eden Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zor şartlarda görevi devraldıklarını ancak hedefe kitlendiklerini söyledi.

Güzel idealler peşinde olduklarını aktaran Tekbıçak, "Umarım Türkiye şampiyonluğu kulübümüze, camiamıza, İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olur. Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Kulübün futsal şube kaptanı Arek Dolar da bu yola 5 sene önce girdiklerini, her sezon üstüne koyarak ilerlediklerini anlattı.

Bu sene güzel bir ekiple iyi sinerji yakaladıklarını belirten Dolar, "Çok güzel bir lig oldu. Doğru işleri yaptık ve bugün şampiyonluğu aldık. O yüzden çok mutluyuz. Avrupa'ya başarılı olmak için gideceğiz. Bugüne kadar maalesef gruplardan çıkılamamış. Bunu ilk defa başaran takım olarak ülkemize bu başarıyı getirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Şişli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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