TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.

27.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:59
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TFF'den yapılan açıklamaya göre; daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

İstanbulspor- Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı
TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vahap Kirkor: Ben üyeliğimi iptal ettirdim. Bjkli olarak gs nin zorla şampiyon yapılmasını para vererek izleyemem doğrusu. 6 2 Yanıtla

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