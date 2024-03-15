TFF, Galatasaray ve Beşiktaş Başkanlarının Para Cezalarını Onadı - Son Dakika
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Spor

TFF, Galatasaray ve Beşiktaş Başkanlarının Para Cezalarını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a verilen para cezalarını onayladı. Kurul ayrıca diğer kulüp yöneticileri ve futbolcuların cezalarını da onayladı.

15.03.2024 16:59
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a verilen para cezalarını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan verilen cezalara yapılan itirazları görüştü.

Kurul, Dursun Özbek'in 439 bin, sarı-kırmızılı kulübün 320 bin lira, Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün 400'er bin, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 151 bin, sarı-lacivertli kulübün 522 bin liralık para cezalarını onanmasına hükmetti.

Tahkim Kurulu, Yılport Samsunsporlu futbolcu Marius Moundilmadji'nin 2 maç men cezası ile Çaykur Rizespor Kulübü yöneticisi Hasan Türüt'ün 30 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin liralık para cezasını da onadı.

Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Bodrum FK'ye verilen 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 136 bin liralık para cezası ile Teksüt Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran'ın 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 liralık para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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