Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu!

08.11.2022 20:40

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş maçında top toplayıcı olarak görev yapan ve siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl'ün maçın son dakikalarında topu almak için ittiği Galatasaraylı genç futbolcu Mert Efe Batmaz'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadelenin son dakikalarında siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl ile top toplayıcı çocuk arasında yaşananlar dikkat çekmişti.

36. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta top toplayıcı olarak görev yapan U16 Milli Takım futbolcusu Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ya sevk etti. Beşiktaşlı Tayfur Bingöl ile son dakikalarda girdiği tartışmayla gündeme gelen Mert Efe Batmaz, Futbol Disiplin Talimatnamesi 36. maddeden sevk edildi.

Derbide Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'ya sevk edildi

"SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET"

TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. Kulübü görevlisi Mert Efe Batmaz'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da kupa rotasyonu Galatasaray'da kupa rotasyonu Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon

Tayfur Bingöl, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu! - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusunu isim vererek yanıtladı: Terörist Bülent Keneş deport edilmeli
20:00 Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu!
19:48 İki liderin ortak açıklamasında dikkat çeken detay! İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözlerini ayırmadan pür dikkat dinledi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyeliği için şart koştu, İsveç Başbakanı Kristersson söz verdi: Tüm taahhütleri yerine getireceğiz
19:22 Trabzon'da oynanan amatör lig maçında son düdüğün ardından saha savaş alanına döndü! Hakeme bayrak direğiyle saldırdılar
19:24 İsviçre'de rakip takım taraftarlarına karşı agresif hareketler sergileyen Mario Balotelli'den olay paylaşım: Dünya, bu utanç verici ligi görmeli
19:17 Görenler şaştı kaldı! Avustralya'da çırılçıplak şehir turu yapan grup, sosyal medyada gündem oldu
19:02 AK Parti'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelecek
18:22 Esenyurt'ta iki kadını darbettiği görüntüler gündem olmuştu! Taksici "Bunlar görünürde kadın" diyerek kendisini savundu
18:10 O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü boksör David Haye, son 3 ayda bir deney için aldığı kilolarla şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 21:30:08. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement