Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcu Tayfur Bingöl'ün ittiği top toplayıcı çocuk, PFDK'lık oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadelenin son dakikalarında siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl ile top toplayıcı çocuk arasında yaşananlar dikkat çekmişti.

36. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta top toplayıcı olarak görev yapan U16 Milli Takım futbolcusu Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ya sevk etti. Beşiktaşlı Tayfur Bingöl ile son dakikalarda girdiği tartışmayla gündeme gelen Mert Efe Batmaz, Futbol Disiplin Talimatnamesi 36. maddeden sevk edildi.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET"

TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. Kulübü görevlisi Mert Efe Batmaz'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.