TFF ile YTÜ arasında 'Tarafsız Bakış' projesi - Son Dakika
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TFF ile YTÜ arasında 'Tarafsız Bakış' projesi

12.09.2022 16:49
TFF ile YTÜ arasında 'Tarafsız Bakış' projesi

TFF Başkanı Büyükekşi: Futbolun güzel tarafına odaklanmak önemliYTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: Gençlerin sahip çıktığı bir spor, fair-play'e çok daha yatkın hale gelecekOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 'Tarafsız...

TFF Başkanı Büyükekşi: Futbolun güzel tarafına odaklanmak önemli

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: Gençlerin sahip çıktığı bir spor, fair-play'e çok daha yatkın hale gelecek

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 'Tarafsız Bakış' projesi kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı.Süper Lig maçlarında oluşan kritik pozisyonların analiz edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören ve üniversite tarafından belirlenen 100 öğrenciye, 1-2 Eylül tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 'Tarafsız Bakış Eğitimi' verildi. Eğitim sonunda öğrenciler, sertifikalarını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın katılımıyla, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda aldı.Bu projenin hali hazırda Avrupa'da uygulandığına dikkat çeken TFF Başkanı Büyükekşi, "Bu proje bize David Elleray tarafından tavsiye raporunda yer verildi. Biz de bu projeyi YTÜ ile hayata geçirme yolunda adım attık. Bu projenin benzeri Belçika'da futbol federasyonu ile saygın bir üniversite arasında iş birliği şeklinde halihazırda uygulanıyor. Bu uygulamanın önemli bir değer sağlayacağını düşünüyoruz. YTT Rektörü ve hocalarımız bu projeyi geliştirmek için çok büyük emek sarf ettiler. Göreve geldiğimizden bu yana şeffaflık, adalet, eşitlik çerçevesinde projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hakemlerin gelişimine önem veriyoruz. Düzenli eğitimlerimiz devam ediyor. Toplumun futbol kurallarını bilerek izlemesi de bizim açımızdan önemli. Oyunun seyir zevkini artıracağına inanıyoruz. Bundan sonra projemizde her hafta öğrencilerimiz MHK'nın belirlediği pozisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi bilgi işlem departmanına iletecekler. Bu kritik pozisyonlar işlenecek ve öğrencilerimize ayrı ayrı gönderilecek. Bu pozisyonlar öğrenciler tarafından işaretlendikten sonra üniversitenin dijital bölümüne gönderilecek. Böylece kamuoyunun problemli gördüğü süreçler bilimsel ve analitik olarak işlenecek. Dünyanın en sevilen oyununu kuralları bilerek izlemek, hakemleri değerlendirirken daha tarafsız değerlendirmek, futbolun güzel tarafına odaklanmak önemli.  Biz de bu konuda adım atıyoruz. Burada bu sonuçları belirli aralıklarla da kamuoyuyla paylaşacağız. Hakemlerin performansını ölçmüş olacağız. Kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmış olacağız. Destek veren Yıldız Teknik Üniversitesi rektörüne, akademisyenlerine, öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.YTÜ REKTÖRÜ YILMAZ: GENÇLERİN SAHİP ÇIKTIĞI BİR SPOR, FAIR-PLAY'E ÇOK DAHA YATKIN HALE GELECEK

Proje için heyecanlı olduklarını dile getiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Sayın Büyükekşi; ortak akıl, bilgelik ve ihtiyacımız olan şeyleri futbola yansıtıyorsunuz. Üniversite ile futbolu buluşturuyorsunuz. İhtiyacımız olan bir şey. Gençlerin sahip çıktığı bir spor, fair-play'e çok daha yatkın hale gelecek. Bir kültür oluşturuyorsunuz, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Futbol sadece 11 kişinin oynadığı bir oyun değil, bir hayat tarzı. O nedenle bu proje bizi heyecanlandırıyor. Futbol gençlikle bağlı olacak. Buradaki öğrencilerimiz sadece hakemlerin verdiği kararlarla ilgili bir kitle değil. TFF öncülüğünde bir model oluşturuyorsunuz. Bunu dalga dalga yaymamız lazım. Önce üniversite içinde sonrasında da tüm gençliğe yayılması gerekir. Bu aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Ayrıca içinde AR-GE'yi de barındırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ Trabzon haberi... Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleşti Trabzon haberi... Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleşti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tamer Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile YTÜ arasında 'Tarafsız Bakış' projesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TFF ile YTÜ arasında 'Tarafsız Bakış' projesi - Son Dakika
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