Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - Son Dakika
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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Merkez Hakem Kurulu\'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir döneminde MHK başkanı olarak görev yapan ve Nisan 2022'de istifa eden Gündoğdu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı.

23.07.2024 13:38
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

TFF AÇIKLADI

Federasyondan yapılan açıklama ve Gündoğdu'nun ekibinde yer alan isimler şu şekilde; "Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

GERİ DÖNDÜ

Daha önce Nihat Özdemir döneminde MHK başkanlığı yapan Gündoğdu, Nisan 2022'de görevinden istifa etmişti.

"8 MART OPERASYONU" YAPMIŞTI

Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü.

HANGİ HAKEMLER GÖREVDEN ALINMIŞTI?

MHK'nin o dönemde görevden aldığı 18 hakemden 13'ü Süper Lig'de düdük çalıyordu. 13 Süper Lig hakeminin isimleri ise şu şekilde: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy Halis Özkahya. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı. 19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı. Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

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Son Dakika Spor Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Tufan Gürsoy: Ts şampiyon bu sene 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş fenerbahçe trabzonspor düşmanlığı futboldan soğutmustu herkezi ferhat başkan hayırlı olsun inşallah devrim başladı 1 0 Yanıtla

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