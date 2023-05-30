TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti - Son Dakika
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TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti

30.05.2023 14:36

TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybetti. TFF, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi ve Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta, kanser tedavisi için gittiği ABD'den dönerken uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

UÇAKTA FENALAŞTI

Amansız bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen İbrahim Usta, tedavi için yurtdışına gitti. TFF'nin eski yöneticisi buradan, Türkiye'ye dönerken uçakta fenalaştı. Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF'den hayatını kaybeden İbrahim Usta ile ilgili yayınlanan başsağlığı mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: Allah rahmet eylesin, bu hastalıkla uğraşmak çok zor... Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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