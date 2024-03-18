- TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
- Alanyaspor - Kayserispor mücadelesinin 90+1. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol öncesi potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Emre Kargın, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.
- Beşiktaş - Antalyaspor maçının 34. dakikasında konuk ekip atağında potansiyel penaltı kararı için inceleme verildi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.
- Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 90+6. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.
- Adana Demirspor - Sivasspor müsabakasının 38. dakikasında gelişen atak sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla kenara geldi. Potansiyel penaltı pozisyonu öncesinde Sivasspor lehine faul kararı verildi.
Son Dakika › Spor › TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?