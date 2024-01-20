TFF Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

FIFA Kokartlı hakem Karaoğlan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek " Gazze: Kanıt", " Deprem: Umut", "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafına oy veren Karaoğlan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisini de inceleyen Karaoğlan, Celtic taraftarının duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla David Alvaro'nun çektiği "Gazze'ye destek" fotoğrafını oyladı.

Karaoğlan, bu yıla özel eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçerken, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafı için oy kullandı.

Depremde yaşanan dayanışmanın önemine değinen Karaoğlan, "Ülkemizde bir daha böyle bir deprem felaketi yaşanmamasını temenni ediyorum. 'Gazze: Kanıt' kategorisi çok anlamlı ve bu fotoğraflar yaşanan insanlık suçu için tarihe bir kanıt olarak geçecek." ifadelerini kullandı.

Karaoğlan, Anadolu Ajansı'na milli ve insanı değerlere göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.