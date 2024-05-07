TFF, Süper Lig'in 35. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'in 35. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig\'in 35. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlarda alınan kararlar da detaylı bir şekilde gösterildi.

07.05.2024 20:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasının 84. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan Eray Özbek'in, Sofiane Feghouli'ye faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, Feghouli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Antalyaspor - Pendikspor maçının 72. dakikasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Numanoğlu, Sander Van de Streek'in Erdem Özgenç'e kural dışı müdahalesi nedeniyle kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'in 35. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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