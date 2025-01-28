TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, 21. haftadaki karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı. Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçları incelendi.

28.01.2025 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Alanyaspor - Başakşehir müsabakasının 35. dakikasında konuk ekip atağı sonrası VAR, hakem Emre Kargın'a 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisinde bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kargın, Hadergjonaj'ın Piatek ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahalesini belirledi ancak pozisyon öncesi Kemen'in Yusuf'a faul yaptığını tespit ederek, sahaya döndü ve Alanyaspor lehine faul çaldı.

Galatasaray - Konyaspor maçının 18. dakikasında Osimhen ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler'e VAR'dan uyarı yapıldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Meler, Adil'in Osimhen'e müdahalesini belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

Kasımpaşa - Hatayspor karşılaşmasının 5. dakikasında Fall, ceza yayı önünde rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, 'potansiyel kırmızı kart' uyarısıyla kenara geldi. Sahaya dönen hakem Metoğlu, bariz gol şansı nedeniyle faul yapan Francisco Calvo'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Kasımpaşa - Hatayspor müsabakasının 42. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Cemali Sertel kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, gol öncesi potansiyel kaleciye müdahale sebebiyle VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izleyerek sahaya dönen Metoğlu, Hataysporlu oyuncu Kilama'nın kaleci Gianniotis'i engellediğini belirleyerek golü iptal etti.

Kasımpaşa - Hatayspor maçının 45+7. dakikasında kullanılan serbest vuruş sonrası hakem Metoğlu, elle oynama kararı vererek Kasımpaşa lehine düdük çaldı. VAR'dan potansiyel penaltı incelemesi için 3. kez kenara gelen Metoğlu, Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrası Opoku'nun elle oynadığını belirleyerek Hatayspor lehine penaltı noktasını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Hatayspor, Kasımpaşa, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.