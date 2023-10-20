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TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti

Son Güncelleme: 20.10.2023 20:44

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 21 güne indirme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının, itiraz sonucunda 21 güne ve 100 bin liraya indirildiği belirtildi.

TFF Tahkim Kurulu, Başkanımız Ali Koç'a Sözcü TV'de yaptığı açıklamalardan dolayı verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 21 güne, 210 bin liralık para cezasını ise 100 bin liraya indirdi.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi.

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ

İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sözcü TV, Ali Koç, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti - Son Dakika
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