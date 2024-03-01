TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti - Son Dakika
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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti ve kararları onayladı. Galatasaray, taraftarların neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve çirkin tezahürat nedeniyle para cezaları almıştı.

01.03.2024 17:08
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun 22 Şubat'ta açıkladığı cezalarına yaptığı itirazı reddetti ve kararları onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun 01 Mart 2024 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın PFDK'nın 22.02.2024 tarih ve E.2023-2024/815 - K.2023-2024/1027 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 49/3. maddesi uyarınca 195 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 260 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti - Son Dakika

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