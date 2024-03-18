TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarıyla ilgili açıklama yaptı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" denildi. - İSTANBUL