TFF, Üç Büyükler'i PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika
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Spor

TFF, Üç Büyükler'i PFDK'ya Sevk Etti

TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna çirkin tezahürat nedeniyle sevk etti.

03.12.2024 22:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un "sportmenliğe aykırı hareket", ikas Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, Üç Büyükler'i PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika

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