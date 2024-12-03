TFF Üç Büyükleri PFDK\'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı
Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları
Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri
Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
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