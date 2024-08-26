TFF, VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

26.08.2024 22:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında verilen penaltı ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçının son dakikasındaki penaltının iptal edildiği pozisyonlarda hakemlerin konuşmaları şu şekildeydi:

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor

VAR: Çağdaş potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Çağdaş Altay: Geldim.

VAR: Çağdaş, kontak noktasını gösteriyorum. Buradaki açıyla siyahlı oyuncunun müdahalesini gösteriyorum. Bu iki açıyı gösteriyorum.

Hakem Çağdaş Altay: Tamamdır. Kart vermiyorum, penaltıyla başlıyorum. Bir de geniş açıdan göster hocam. Tamam teşekkürler.

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

VAR: Atilla atak başlangıcında potansiyel 'el yüze'den faul için sahada inceleme öneriyorum. Fotoğrafta elinin yüzüne geldiğini gösteriyorum.

Hakem Atilla Karaoğlan: 11 numaralı oyuncunun eli, 27 numaralı oyuncunun yüzüne geliyor, sonrasında top açık olan ele geliyor. Elden önce 'el yüze' var. 11 numaralı oyuncuya sarı kart, penaltıyı iptal ediyorum.

Kaynak: AA

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