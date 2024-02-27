Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.
TFF'nin YouToube kanalından yayınlanan kayıtlarda, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe- Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakalarında VAR incelemesinin ardından verilen ve kamuoyunda tartışmaya neden olan penaltı pozisyonlarının kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+6. dakikasında konuk takım oyuncusu Yunus Emre Gedik'in eline çarpan pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:
VAR hakemi Erkan Engin: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun eline temasını göstereceğim. Acele etme, kararını teyit edelim. Direkt eline geliyor."
Hakem Cihan Aydın: Temas anını gördüm.
VAR: Topun hareketine de bak. Geniş açıdan seyrettireceğim. Hemen arkasında hücum oyuncusu da var.
Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar. Teması gördüm, eli açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
VAR: Hayır, direkt eline geliyor.
Hakem: Tamam. Kararım penaltı ve kart yok.
Galatasaray-Antalyaspor maçı
Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının 12. dakikasında Tete ile Van de Streek arasında yaşanan ikili mücadeleye ilişkin hakemler arasındaki diyalog ise şöyle:
VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.
Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.
VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."
Son Dakika › Spor › TFF, VAR kayıtlarını paylaştı: Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarının penaltı pozisyonları - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
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