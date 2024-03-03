Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. Ayak müsabakaları, 1-3 Mart tarihleri arasında Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü'nde oynandı.
The Pasha Golf Sahası'nda oynanan Tur'un 3. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu mücadele etti.
Oynanan müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 211 (-5) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 214 (-2) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya toplamda 219 (+3) gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 227 (+11) gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü durumda turnuvayı tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. Ayak Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcuyla başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının önemine vurgu yaparken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da satrancın ana branşlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?