THF\'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 dönemi çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayımlandı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, faaliyet raporundaki ön söz kısmında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine rağmen hentbol adına verimli ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Türk hentbolunun değerli isimleri Cemal Kütahya ve Metin Muhacir'in de depremde hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıç, "asrın felaketi"nde vefat edenleri rahmetle andı.

Kılıç, hentbol ailesi olarak, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kadınların hentbolda daha fazla yer alması, güçlenmesi bizim için en önemli temel hedeflerdendi. Bu konuda projelerimizi uygulamaya koyduk ve bu alanda antrenör, hakem, yönetici ve sporcu eğitimine ayrı önem verdik. Yine kadın hentbolunda hayata geçirdiğimiz altyapı projemizin olumlu sonuçlarını yaşamak bizleri mutlu etti. Ankara'da düzenlenen U17 Kızlar B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda gelen ikincilik bizi gururlandırdı. Çocuklara hentbolu benimsetmek adına Hentbol Akademisi'ni güçlendirdik. Kral Şakir Hentbol Akademisi Projesi ve yine Kral Şakir çizgi filmleriyle bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Hep gelişimin, ilerlemenin esas olduğu bir yönetim anlayışıyla yine tüm sporcu, antrenör, hakem ve gözlemcilerimizin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalara hız kattık. Yeni sponsorluk anlaşmaları ve güçlü iletişim çalışmalarıyla hentbolun gücüne güç katıyor, hiç durmadan tek yürek halinde hareket ediyoruz."

Hentbolun gelişimi için uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, "Uluslararası Hentbol Federasyonu, Avrupa Hentbol Federasyonu, diğer ülke federasyonları ile birçok projeyi hayata geçirip, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kadınlar EURO 2026 ve EURO 2030 ile Erkekler EURO 2032 için adaylık başvurularımızı tamamladık. Hentbolu ülkemizde layık olduğu üst seviyelere getirme ortak amacı ve sinerjisiyle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.