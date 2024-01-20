 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THF'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

THF'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 dönemi çalışmalarını içeren faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, depremlerin olumsuz etkilerine rağmen verimli bir dönem geçirdikleri belirtilirken, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza atıldığı vurgulandı. Ayrıca uluslararası işbirliklerine büyük önem verildiği ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıldığı ifade edildi.

THF\'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı
20.01.2024 - 15:38,
Abone Ol

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 dönemi çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayımlandı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, faaliyet raporundaki ön söz kısmında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine rağmen hentbol adına verimli ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Türk hentbolunun değerli isimleri Cemal Kütahya ve Metin Muhacir'in de depremde hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıç, "asrın felaketi"nde vefat edenleri rahmetle andı.

Kılıç, hentbol ailesi olarak, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kadınların hentbolda daha fazla yer alması, güçlenmesi bizim için en önemli temel hedeflerdendi. Bu konuda projelerimizi uygulamaya koyduk ve bu alanda antrenör, hakem, yönetici ve sporcu eğitimine ayrı önem verdik. Yine kadın hentbolunda hayata geçirdiğimiz altyapı projemizin olumlu sonuçlarını yaşamak bizleri mutlu etti. Ankara'da düzenlenen U17 Kızlar B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda gelen ikincilik bizi gururlandırdı. Çocuklara hentbolu benimsetmek adına Hentbol Akademisi'ni güçlendirdik. Kral Şakir Hentbol Akademisi Projesi ve yine Kral Şakir çizgi filmleriyle bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Hep gelişimin, ilerlemenin esas olduğu bir yönetim anlayışıyla yine tüm sporcu, antrenör, hakem ve gözlemcilerimizin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalara hız kattık. Yeni sponsorluk anlaşmaları ve güçlü iletişim çalışmalarıyla hentbolun gücüne güç katıyor, hiç durmadan tek yürek halinde hareket ediyoruz."

Hentbolun gelişimi için uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, "Uluslararası Hentbol Federasyonu, Avrupa Hentbol Federasyonu, diğer ülke federasyonları ile birçok projeyi hayata geçirip, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kadınlar EURO 2026 ve EURO 2030 ile Erkekler EURO 2032 için adaylık başvurularımızı tamamladık. Hentbolu ülkemizde layık olduğu üst seviyelere getirme ortak amacı ve sinerjisiyle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THF'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: THF'nin 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement