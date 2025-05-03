Thomas Reis: Eyüpspor Maçı Final Değil - Son Dakika
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Thomas Reis: Eyüpspor Maçı Final Değil

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor maçının final niteliğinde olmadığını belirtti.

03.05.2025 13:56
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- Thomas Reis: "Eyüpspor maçı final maçımız değil"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yarın oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasının final maçı olmadığının altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi ile 5. sırada yer alan 50 puanlı Eyüpspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Karşılaşma öncesinde takımın hazırlık yaptığı Nuri Asan Tesislerinde açıklamalarda bulunan Thomas Reis, karşılaşmaya dair basın toplantısı düzenledi.

"Eyüpspor maçı final maçımız değil"

Eyüpspor ile karşılaşacakları maçın final niteliği taşımadığına değinen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Eyüpspor maçı, çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değil. Bizim adımıza da çok iyi bir şans aynı zamanda bu maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse Eyüpspor önünde tamamlamak istiyoruz ligi. Elbette ki zorlu bir rakibe karşı iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Kesinlikle çok ilginç bir maç olacağı düşüncesindeyim" dedi.

"Transfer yasağı bu maça etki etmez"

Rakip takıma FIFA tarafından verilen 6 dönem transfer yasağının maça etkisi hakkında konuşan Thomas Reis, "Transfer yasağının bu maça etki edeceğini sanmıyorum. Eyüpspor kesinlikle çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir hocaları var. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Kesinlikle bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ve ligi de iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir" diye konuştu.

"Bennasser iyileşti, Drongelen ise sarı kart cezalısı"

Takıma katılan futbolcular ve eksikler hakkında da bilgi veren Alman çalıştırıcı, "Bennasser takımla birlikte çalışmalara başladı. Geri döndüğü için de çok mutluyum. Kendisinden çok uzun haftalar boyunca faydalanamadık. Eğer bugünkü antrenmanda herhangi bir sıkıntı olmasa çok büyük ihtimalle kadri de bizimle birlikte olacak ve bu maçta da oynamak anlamında benim için ayrı bir opsiyon olacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu ki haftalarca takımı çok ciddi katkılar da sağladı. Sadece Rick'in bir sarı kart durumundan ötürü bizimle olamama durumu var. Sarı kart cezalısı olduğu için Rick bizimle birlikte olamayacak. Muhammet Ali Özbaskıcı'nın da küçük bir rahatsızlığı var. Onun dışında takımda herhangi bir eksiklik yok. Kadro anlamında, kadroyu şekillendirme anlamında çok daha fazla opsiyonumun olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Hedefimize ulaşmak için hep birlikte çalışacağız"

Takımlarını Avrupa'da temsil etmek için camia olarak hep birlikte savaş vermeleri gerektiğini belirten Reis, ayrıca şunları söyledi:

"Taraftarımız hakkında her zaman çok mutlu oldum. Onların bize vermiş oldukları desteğin çok çok önemli olduğunu defalarca söyledim. Biz de takım olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bazen inişli çıkışlı performans gösterdiğimiz oldu. Ama onların her zaman desteğini arkamızda hissettik. Geçen hafta oynamış olduğumuz Bodrum FK karşısında almış olduğumuz çok çok önemli bir galibiyet vardı. Geri gelmek adına nasıl kazandığınız da çok çok önemlidir. Bazı maçları ki biz geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık ve orada çok fazla taraftarımız vardı. Onları da mutlu ettiğimiz için çok çok mutluyuz. Umarım ligin geri kalan kısmında da birçok taraftarımız bizi desteklemeye gelir. Hayalimiz olan hedefimize hep birlikte odaklanıp o uğurda savaş vermeye çalışırız. Her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Gerek kulübümüz, gerek oyuncularımız, gerek çalışanlarımız olsun, taraftarımızla birlikte o birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde kesinlikle hedeflerimize çok daha güzel bir şekilde kavuşacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Thomas Reis: Eyüpspor Maçı Final Değil - Son Dakika

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