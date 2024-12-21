Thomas Reis: 'Her puan önemli' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Thomas Reis: 'Her puan önemli'

Geniş Video İzle

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor ile beraberlikten memnun olmadığını ifade etti.

21.12.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Thomas Reis: "Her puan önemli"

SİVAS - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılmalarıyla ilgili, "Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Reis, "Sonuç iki takım içinde kabul edilebilir diyebilirim. Bugün oyuna girmede sıkıntı yaşadık. İlk dakikalarda çok hata yaptık. Bugün takım olarak üst seviyede performans gösteremedik. İlk yarı pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyon paslarını da değerlendiremedik. Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim" dedi.

Thomas Reis: \'Her puan önemli\'
Kaynak: İHA

Samsunspor, Sivasspor, Politika, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis: 'Her puan önemli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Thomas Reis: 'Her puan önemli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.