Thomas Reis: Kendi Performansımızı Düzeltmeliyiz

Spor

- Thomas Reis: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

"Hakemlerin değil, kendi kötü performansımız yüzünden maçları kaybettik"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3. sıradaki pozisyonlarını korumak için diğer takımların oynadığı maçlara bakmayarak kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 3. sıradaki konumlarını korumak için kalan maçlara konsantre olacaklarını dile getiren Reis, Göztepe maçını kazanmaları halinde pozisyonlarını sağlamlaştırıp, daha uzun süre 3. sırada kalma fırsatı yakalayacaklarının altını çizdi.

Açıklamalarına, "Göztepe gibi rakiple oynayacak olmaktan ötürü mutluyuz. Onlara karşı ilk maç zorlu bir maç olmuştu. Çok iyi bir performans göstermiş ve 3-1 geriden gelip, 4-3 kazanmıştık. Geçiş oyununu çok iyi oynayan, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Evlerinde 11 maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar. Rizespor maçında oynadığımız oyundan daha iyi bir performans sergileyerek daha iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye başlayan Thomas Reis, ayrıca şunları söyledi:

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor"

"3. sırada bulunuyoruz. Konumumuzu korumaya devam etmek istiyoruz. Elbette bu pozisyonu korumak kolay olmayacak. Her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Son Rizespor maçında ilk yarıyı çok iyi oynadık devreyi 2-0 önde kapattık ancak 2. yarıda istemediğimiz bir performans gösterdik ve o maçı kaybettik. Her maçtan çıkarmamız gereken dersler olacak. Bu maçtan da ders çıkarttık. Göztepe maçında daha iyi performans göstermek istiyoruz. Göztepe maçını kazanırsak, pozisyonumuzu sağlamlaştırmış ve daha uzun süre 3. sırada kalma fırsatımız olacak. Açıkçası diğer rakiplerin ve onların bulunmuş olduğu pozisyonlara bakmıyorum. Onların performansına bakmıyorum. Benim için önemli olan kendi takımım ve gösterdiğimiz performans. Oyuncularıma da söyledim. Her şeyden önce sorumlu olduğumuz kendi maçlarımız var. Bu maçlarda da en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da bizim açımızdan önem taşıyor ama her zaman oyuncularıma söylediğim gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Göztepe karşısında da bunu göreceğiz. Zorlu bir maç olacak ama iyi hissediyorum. Göztepe'ye karşı futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapıp puanlar alamayan çalışacaktır."

"Hakemlerin değil, kendi kötü performansımız yüzünden maçları kaybettik"

Yabancı hakem konusundaki görüşlerini bildiren Thomas Reis, "Oynadığımız maçlarda 2-3 karşılaşmada hakem performansından memnun olmadık. Türkiye'de de iyi hakemler var. Her şeyden önce kendi performansımızı düzeltmemiz gerekiyor. İyi bir performans gösterirseniz hakeme de hakemin vereceği bir yanlış karara da ihtiyacınız olmaz. Lehinize bile olsa hakemin vereceği bir karara ihtiyacınız olmaz. Kendi performansımızı değerlendirip, düzeltmemiz gerekiyor. 6-7 maçta kötü performans sergiledik. Bu performanslardan ötürü maçlarımızı kaybettik, hakem sebebiyle değil. Türkiye'de bence gayet iyi hakemler var" dedi.

Medyada daha çok Fenerbahçe ve Galatasaray'ın konuşulduğunun hatırlatılması üzerine ise Reis, "Medyada neler yazılıyor, konuşuluyor tam olarak bilmiyorum. Dilden dolayı çok fazla takip edemiyorum. Benim için en önemlisi kendi takımım ve takımımın gösterdiği performans. Medyada diğer takımlar hakkında konuşuluyordur. Sonuçta çok büyük takımlar var ligde ancak Samsunspor da çok iyi bir sezon geçiriyor. Defalarca da gündeme geldiğini biliyorum. Benim ve takımım açısından diğer takımların konuşulmasında sıkıntı yok" diye konuştu.