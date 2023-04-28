Antrenmanda öfkesine hakim olamayan Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı - Son Dakika
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Antrenmanda öfkesine hakim olamayan Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı

28.04.2023 09:40

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, antrenman esnasında futbolculara öfkelenerek slalom direğini adeta ikiye böldü. Alman çalıştırıcının idmanda futbolcuların performansından memnuniyetsiz olduğu ve sürekli onları düzeltmeye çalıştığı fark edildi.

Julian Nagelsmann'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Thomas Tuchel için işler yolunda gitmiyor. Bundesliga'da 2. sıraya gerileyen ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Bavyera ekibinde Alman hoca son antrenmanda oldukça sinirlendi.

SİNİRDEN DİREĞİ KIRDI

Thomas Tuchel takımın yaptığı son antrenmanda futbolcuların performansından memnun kalmadı ve oldukça sinirlendi. Sık sık oyuncuların hatalarını düzelten Alman hoca, sinirden slalom direğini diziyle kırdı.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Şu anda Borussia Dortmund, Bundesliga puan tablosunda Bayern Münih'in1 puan önünde yer alıyor. Tuchel'in öğrencileri pazar günü Hertha Berlin'i yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Tuchel'in direği kırdığı anlar:

Antrenmanda çılgına dönen Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı
Antrenmanda çılgına dönen Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı
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Thomas Tuchel, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenmanda öfkesine hakim olamayan Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antrenmanda öfkesine hakim olamayan Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı - Son Dakika
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