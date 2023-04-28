Antrenmanda öfkesine hakim olamayan Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı

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Julian Nagelsmann'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Thomas Tuchel için işler yolunda gitmiyor. Bundesliga'da 2. sıraya gerileyen ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Bavyera ekibinde Alman hoca son antrenmanda oldukça sinirlendi.

SİNİRDEN DİREĞİ KIRDI

Thomas Tuchel takımın yaptığı son antrenmanda futbolcuların performansından memnun kalmadı ve oldukça sinirlendi. Sık sık oyuncuların hatalarını düzelten Alman hoca, sinirden slalom direğini diziyle kırdı.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Şu anda Borussia Dortmund, Bundesliga puan tablosunda Bayern Münih'in1 puan önünde yer alıyor. Tuchel'in öğrencileri pazar günü Hertha Berlin'i yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Tuchel'in direği kırdığı anlar: