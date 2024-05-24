THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nde Berlin\'de renkli görüntüler

Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde bugün başlayacak maçlar öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak Dörtlü Final öncesinde Türkiye, İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen taraftarlar Alexanderplatz Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Maç saatini burada bekleyen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid taraftarları birlikte poz vererek birbirlerine başarılar diledi. Bir Türk taraftarın Anadolu Efes formasıyla poz veren gruba dahil olması da dikkati çekti.