THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Berlin'de renkli görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Berlin'de renkli görüntüler

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nde Berlin\'de renkli görüntüler

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde bugün başlayacak maçlar öncesinde Berlin'e gelen taraftarlar, Alexanderplatz Meydanı'nda renkli bir atmosfer oluşturdu. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid taraftarları bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi. Anadolu Efes formasıyla poz veren bir Türk taraftar da dikkat çekti.

24.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde bugün başlayacak maçlar öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak Dörtlü Final öncesinde Türkiye, İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen taraftarlar Alexanderplatz Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Maç saatini burada bekleyen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid taraftarları birlikte poz vererek birbirlerine başarılar diledi. Bir Türk taraftarın Anadolu Efes formasıyla poz veren gruba dahil olması da dikkati çekti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Anadolu Efes, Real Madrid, Yunanistan, Basketbol, İspanya, Türkiye, Almanya, Berlin, Uber, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Berlin'de renkli görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Berlin'de renkli görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement