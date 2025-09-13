THY'den Eurobasket Finaline Ek Sefer - Son Dakika
THY'den Eurobasket Finaline Ek Sefer

13.09.2025 18:32
Türk Hava Yolları, A Milli Basketbol Takımı için Riga'ya ek sefer düzenledi. Final yarın.

Türk Hava Yolları, yarın akşam saat 21.00'de Eurobasket 2025 şampiyonluğu için Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Basketbol Takımı'na destek amacıyla turnuvanın düzenlendiği Riga şehrine ek sefer kararı alındığını duyurdu.

"Şimdi sıra Avrupa zirvesine uçmaya geldi"

Konuya dair açıklamalarda bulunan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Şimdi sıra Avrupa zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları, TK-6907/ 14 Eylül/ 08.15 Kupayı alıp dönmek için hazırız" şeklinde konuştu.

Eurobasket 2025 serüvenine ev sahibi Letonya karşısında galip gelerek başlayan ay-yıldızlılar; sırasıyla Çekya, Portekiz, Estonya, Sırbistan, İsveç, Polonya ve Yunanistan'ı geçerek finalde Almanya ile eşleşti. Pazar günü Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak mücadelede Türkiye tarihte ilk kez Eurobasket şampiyonu olmak için mücadele edecek. - İSTANBUL

