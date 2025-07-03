Tilbe Şenyürek Dünya Kupası'na Güveniyor

Tilbe Şenyürek: Dünya Kupası'na gideceğimize eminim

'Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl ilgi görüyorsa Yunanistan - Türkiye maçı da öyle bir ilgi görüyor'

'Başka bir dünyada gibiyim'

'Tek başınıza maç kazanamazsınız, tek başınıza MVP olamazsınız'

'Eurobasket gibi organizasyonlar, basketboldan öte tecrübe istiyor'

'Benim psikoloğum Pelin Bilgiç'

TENİS

13.00 Wimbledon'da milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

10.00 - 14.30 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

17.00 Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu, gece geç saatlerde kente geldi. Bordo-mavili taraftarlar, Onuachu'yu meşale ve çiçeklerle karşıladı. Nijeryalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

KOCAELİSPOR

16.00 Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek

HATAYSPOR

- 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.