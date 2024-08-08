Tırhandil Cup Yarışları Marka Tescili Aldı - Son Dakika
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Tırhandil Cup Yarışları Marka Tescili Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Tırhandil Cup Yarışları, marka tescili alarak kurumsal bir organizasyon haline geldi. Bodrum Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Tırhandil Cup'ın marka haklarının 10 yıl süreyle tescil edildiği belirtildi. Ayrıca, Bodrum Guleti ve Bodrum Tırhandili için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı ve sürecin hızlandırılmak için Ankara'da ziyaretlerde bulunulduğu ifade edildi.

08.08.2024 21:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış aylarında düzenlenen Tırhandil Cup Yarışları'nın tescillendiği bildirildi.

Bodrum Ticaret Odasından (BODTO) yapılan açıklamaya göre, BODTO liderliğinde ve destekleriyle 2016'da başlayan ve kış aylarına büyük renk katan Tırhandil Cup kurumsal bir organizasyon olma yolunda marka tescilini almaya hak kazandı.

31 Ocak'ta BODTO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı. Tırhandil Cup'ın marka hakları 06 Ağustos itibariyle 10 yıl süreyle tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar, Bodrum'un özgün değeri ve denizcilik kültürünün ayrılmaz parçası olan tırhandiller için Tırhandil Cup yarışlarının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Kocadon, şunları kaydetti:

"Bu yarışlar bizlere bu özgün teknelerimizin değerini hatırlattığı gibi onların tanıtımı için de büyük katkı sunuyor. Kış aylarına hareket katacak böyle organizasyonlara her zaman ihtiyacımız var. Akdeniz'de üretimi neredeyse unutulan Bodrum tırhandilleri, Tırhandil Cup yarışlarının katkısıyla yeniden canlandırıldı. Böylece Bodrum'da yeniden tırhandiller, mavilikleri süslemeye başladı ve sayısı her geçen yıl artıyor. Yarışların başlamasıyla 10'dan fazla yeni tırhandil üretildi. Başarılı organizasyonlarından dolayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Ağan başta olmak üzere tüm organizasyon komitesini tebrik ederim."

Bodrum Guleti ve Bodrum Tırhandili için coğrafi işaret tesciline de başvurduklarını belirten Kocadan, süreci hızlandırmak için Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduklarını ve çok yakında coğrafi işaret müjdesi vermeyi istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tırhandil Cup Yarışları Marka Tescili Aldı - Son Dakika

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