Tırhandil Cup Yarışları Marka Tescili Aldı

Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış aylarında düzenlenen Tırhandil Cup Yarışları'nın tescillendiği bildirildi.

Bodrum Ticaret Odasından (BODTO) yapılan açıklamaya göre, BODTO liderliğinde ve destekleriyle 2016'da başlayan ve kış aylarına büyük renk katan Tırhandil Cup kurumsal bir organizasyon olma yolunda marka tescilini almaya hak kazandı.

31 Ocak'ta BODTO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı. Tırhandil Cup'ın marka hakları 06 Ağustos itibariyle 10 yıl süreyle tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar, Bodrum'un özgün değeri ve denizcilik kültürünün ayrılmaz parçası olan tırhandiller için Tırhandil Cup yarışlarının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Kocadon, şunları kaydetti:

"Bu yarışlar bizlere bu özgün teknelerimizin değerini hatırlattığı gibi onların tanıtımı için de büyük katkı sunuyor. Kış aylarına hareket katacak böyle organizasyonlara her zaman ihtiyacımız var. Akdeniz'de üretimi neredeyse unutulan Bodrum tırhandilleri, Tırhandil Cup yarışlarının katkısıyla yeniden canlandırıldı. Böylece Bodrum'da yeniden tırhandiller, mavilikleri süslemeye başladı ve sayısı her geçen yıl artıyor. Yarışların başlamasıyla 10'dan fazla yeni tırhandil üretildi. Başarılı organizasyonlarından dolayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Ağan başta olmak üzere tüm organizasyon komitesini tebrik ederim."

Bodrum Guleti ve Bodrum Tırhandili için coğrafi işaret tesciline de başvurduklarını belirten Kocadan, süreci hızlandırmak için Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduklarını ve çok yakında coğrafi işaret müjdesi vermeyi istediklerini kaydetti.