TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Açıklaması

26.03.2022 14:54
TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Açıklaması

Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Alaftargil, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kayak sporuna başladığı salonda yıllar sonra Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar elde ettikleri başarıların üzerine ulusal ve uluslararası başarı getirebilmek için fikir ve el birliği yaparak Türk kayağını hak ettiği yerlere getirmeye çalışacaklarını ifade eden Alaftargil, şunları kaydetti:

"Spor hayatımda bu mücadeleyi fazlasıyla verdim. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettim. Hem antrenörlük hem de uluslararası milli takım antrenörlüğü, başantrenörlük yaparak bu kariyerimi tamamladım. Erzurum Kayak Kulübü yöneticiliğine yol arkadaşlarımla beraber başladım. Bu ekiple çok güzel başarılara imzalar attık. Yaptığımız hizmet ve başarıların karşılığında, büyüklerim tarafından Türk Kayak Vakfı Başkanlığı tepsiyle geldi. Bu görevde bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu bilgi birikimimizle kum taneciklerini bir araya getiriyoruz. O kum taneciklerini güzel bir taş haline getirip ses çıkaracağımız bir duruma getirmek istiyoruz. İnşallah Rabbim bize bu görevi nasip eder. Buradan ilan ediyorum, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adayım. "

Türkiye Kayak Federasyonuna emek veren eski başkanların ellerinden öptüğünü ifade eden Alaftargil, "Eski başkanlarımızın hepsi emek verdi ve bizleri bir yerlere getirdi. İnşallah onlar her zaman ağabeylerimiz ve büyüğümüz olacak. Onların her zaman fikirlerini alacağım. Onlarla güzel iletişim kurup tecrübelerinden de faydalanacağım." diye konuştu.

Alaftargil, Türkiye'yi adım adım gezerek projelerini anlatacağını sözlerine ekledi.

Programa, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kayakçılar, antrenörler, delegeler ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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