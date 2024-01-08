 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden 229 sporcu, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Ödül töreninde Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonun 20. yılını kutladıklarını ve motosiklet sporunu ülkede ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca, sporcuların geçen yıl 140 madalya kazandığını ve bu başarıyı her yıl artırdıklarını ifade etti.

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul\'da yapıldı
08.01.2024 - 03:28,
Abone Ol

- TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye'de motor sporlarında dereceye giren sporcular İstanbul'da yapılan TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde kupalarına kavuştu. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edip başarıya ulaşan 229 sporu Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Ödül töreni için Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Onur duyduğumuz, haklı bir gururu yaşadığımız bir akşam oldu. Federasyon olarak 20. yılımızı kutluyoruz. Ülkemizde motosikleti bir noktaya getirme hedefinde olduk. Çok genç bir federasyonuz ama 64 tane amatör spor federasyonu içinde uluslararası başarıda ilk üçteyiz. Medya görünürlüğünde ilk 5 içindeyiz. Bu başarıları hep birlikte camiamızla kenetlenerek elde ettik" diye konuştu.

"Sporcularımız madalya rekoru kırdı"

Federasyon olarak Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Bekir Yunus Uçar, "Motor sporları alanında geride bıraktığımız yıl sporcularımız ülkemize kazandırdıkları 140 madalya ile rekor kırdılar. Her sene yükselen bir madalya sayımız var. Alt yapıdan yüzlerce çocuk geliyor. İlk önce çocuklarımızın anne ve babalarına sonra da hocalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah 20. yılımızda da ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dünyanın her yerinde taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 branş 72 sınıfta ilk üç dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler, İstanbul, Türkiye, Motosiklet, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 03:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement