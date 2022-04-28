TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı - Son Dakika

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde büyük ödülleri kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Davranış dalında Teknik Direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'İyiye, doğruya, güzele' sloganı ile bu yıl 40.'sı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle:

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük Ödül

Mete Gazoz (Olimpiyat şampiyonu milli okçu)

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Şeref Diploması

Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı)

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Şeref Diploması

Zafer Akyol (TRT Spikeri)

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Kutlama Mektubu

Emre Tilev (Spor Spikeri)

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Kutlama Mektubu

Gülşah Akkaya (Milli Basketbolcu)

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Kutlama Mektubu

Hamit Turhan (Fanatik Spor Yazarı)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük Ödül

Mustafa Denizli (Teknik Direktör)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Şeref Diploması

Ahmet Önder (Milli Sporcu)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Şeref Diploması

Önder Karaveli (Beşiktaş JK Teknik Direktörü)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Kutlama Mektubu

Mervenur Usluer ve Elis Özbay (U23 Kürek Milli Takımı)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Kutlama Mektubu

Ensar Öztürk (Öğrenci-Sporcu)

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Kutlama Mektubu

Hışman Çizik (Jokey)

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Büyük Ödül

Yıldızların Yolu Programı

TRT1 Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Şeref Diploması

James Gibson MBE (Yüzme Antrenörü)

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Şeref Diploması

Serbay Şenkal (GS TV Spikeri)

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Kutlama Mektubu

Seçkin Yıldız (Polis Memuru)

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Kutlama Mektubu

Savaş Eskigülek (Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni)

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

2021 Toplumsal Fair Play Ödülü

Özlem Türeci ve Uğur Şahin (Biontech'in Kurucuları) - İSTANBUL