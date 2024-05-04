TMOK, Diyarbakır'da 300 öğrenciye spor malzemesi dağıttı - Son Dakika
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TMOK, Diyarbakır'da 300 öğrenciye spor malzemesi dağıttı

TMOK, Diyarbakır\'da 300 öğrenciye spor malzemesi dağıttı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Diyarbakır'da yaklaşık 300 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı. Etkinlikte voleybol, basketbol ve badminton müsabakaları yapıldı. TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı ve milli atlet Meryem Bekmez de etkinlikte yer aldı. TMOK, çocuklara spor yapma imkanı sağlamak ve onları topluma kazandırmak amacıyla projeyi başlattı.

04.05.2024 16:22
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK), Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

TMOK'un "Sporla Güçlen Projesi" kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte yer alan TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve voleybol milli takımın eski kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı ile milli atlet Meryem Bekmez, çocukların ilgisiyle karşılaştı.

Voleybol, basketbol ve badminton müsabakalarının yapıldığı etkinlikte, 10-14 yaş aralığındaki yaklaşık 300 kız sporcuya eşofman takımı ve tişört hediye edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Seyit Bilal Porsun, yaptığı açıklamada, birçok ilde çocuklara yönelik ücretsiz spor okulları açtıklarını söyledi.

Çocukları topluma kazandırmak, spor yapmalarına yardımcı olmak, ailelerine ve milletine faydalı birey olabilmeleri amacıyla çabaladıklarını belirten Porsun, şöyle dedi:

"Kız çocuklarımızın okumaları, spor yapmaları ve toplumdaki görevleri çok önemli. Diyarbakır'da kız çocuklarına spor imkanı oluşturmak için başlattığımız proje 3 yıldır başarıyla sürüyor. Gücümüz yettiğince bunu devam ettireceğiz. İnşallah hepsi ileride birer olimpik sporcu olurlar."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da projenin kentteki kız çocukların sporla tanışmaları amacıyla yapıldığını ifade etti.

Uslu, "Proje yaklaşık 3 yıl önce kentimizde başladı. Her yıl üstüne eklene eklene devam ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne Diyarbakır'ımızı tercih ettikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Voleybol milli takımın eski kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı ise, projenin kız çocuklarını güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Çocuklarla birlikte voleybol oynadığını ifade eden Kırıcı, şöyle konuştu:

"Kız çocuklarına spor yaptırarak özgüven kazanmaları hem bizim için hem de ülkemiz için çok önemli. Potansiyeli olan sporcular var. Voleybolu da çok seviyorlar inanılmaz derecede voleybol hayranlığı var. İnşallah buralardan da milli takımımıza sporcular çıkar."

Milli atlet Bekmez de böyle bir etkinliğin Diyarbakır'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklarla birlikte voleybol oynadığını, branşını onlara tanıttığını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da hem kızlara malzeme dağıtmak hem de onları milli sporcularla bir araya getirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TMOK, Diyarbakır'da 300 öğrenciye spor malzemesi dağıttı - Son Dakika

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