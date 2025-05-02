TMOK Fair Play Komisyonu Yeni Dönem Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
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Spor

TMOK Fair Play Komisyonu Yeni Dönem Görev Dağılımını Belirledi

TMOK Fair Play Komisyonu, 2025-2028 dönemini belirledi. Hedef, Fair Play kültürünü yaygınlaştırmak.

02.05.2025 15:32
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 2025-2028 dönemi görev dağılımını 28 Nisan Pazartesi günü Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıyla belirledi.

Fair Play değerlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 44 yıldır faaliyet gösteren, Başkanlık görevini Haldun Domaç'ın üstlendiği komisyon aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Başkan

Haldun Domaç

2. Başkan

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Başkan Yardımcıları

Necdet Ayaz (Milli Atlet)

Begüm Yücel (Spor Yöneticisi)

Emre Botan Kümet (TRT Spor Kanal Koordinatörü)

Üyeler

Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülçin Güven (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Murat Faruk Özbay (Fair Play Komisyonu Eski Başkanı)

Mustafa Karagöl (İH A Spor Müdürü)

Deniz Satar (Gazeteci, A Spor Moderatörü)

Mustafa Göksu (Gazeteci, Dijital İçerik Üreticisi)

Ali Baransel (Gazeteci, TJK TV Genel Müdürü)

Destek Grubu

Dr. Öğr. Gör. Cemal Güler (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Arş. Gör. Elif Aslan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Hüseyin Özkök (Gazeteci, A Spor Yorumcusu)

Avni Erboy (Fair Play Komisyonu Eski Üyesi)

Mirza Egeli (Milli Atlet)

Başak Kaya (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Doktora Öğrencisi)

Kaan Duygu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Komisyon, önümüzdeki dönemde hem spor camiasında hem de toplum genelinde Fair Play kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TMOK Fair Play Komisyonu Yeni Dönem Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika

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