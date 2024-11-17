Hakemler: Kerem Baki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Reed 11, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 11, Pasecniks 8, Trifunovic 15, Berk Demir 6, Cem Küçüközkan, Obrien 14, Bankston 14
Aliağa Petkimspor: Russell 6, Tyree 31, Yavuz Gültekin 3, Aldridge 9, Salinas 17, Van Beck 27, Wright, Troy Selim Şav 6, Karahan Tuan Efeoğlu
1. Periyot: 28-22
Devre: 49-44
3. Periyot: 75-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u Yendi - Son Dakika
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